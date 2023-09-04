В Україні завершили основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС

30 серпня завершився основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації наразі завершив роботу, далі контролювати ситуацію будуть екстрені служби за своїми напрямами.

Після руйнування дамби Каховської ГЕС до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, де проживало майже 900 тисяч населення. Майже 700 тисяч осіб залишилося без доступу до питної води. Тому для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації доставили 148 тисяч тонн питної і технічної води. Також Центри контролю та профілактики хвороб видали 237 тисяч таблеток для знезараження питної води для населення та для підприємств водопостачання й об’єктів критичної інфраструктури.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, після російського теракту на базі центрів контролю та профілактики хвороб сформували 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Моніторинг проводилися щоденно.

"Щоб не допустити погіршення санітарної ситуації, на постраждалих територіях було розгорнуто три інфекційних хаби для лікування пацієнтів з підозрами на гострі кишкові інфекції та холеру. Ці заклади були забезпечені спеціальними наборами медикаментів, більше ніж три тисячі людей із гострою кишковою інфекцією були обстежені на холеру — холери не виявлено в жодному випадку", - сказав Кузін.

Моніторинг морської та річкової води і води з поверхневих водойм продовжуватимуть. В разі відхилень чи невідповідності санітарно-гігієнічним нормам про це знатимуть органи місцевого самоврядування та громади.

У МОЗ зазначили, що якщо у перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС за бактеріологічними показниками невідповідність санітарним нормам сягала 35%, зараз рівень забруднення водойм знизився до відхилення у 10% в окремих точках моніторингу.

Нагадаємо, для Херсонської області наразі необхідно 50 нових артезіанських свердловин. У Запорізькій дослідження якості питної води не фіксують відхилення від норми. Також не виявили заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках річки Дніпро.