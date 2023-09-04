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США, ЄС і Британія планують посилити тиск на ОАЕ через торгівлю з Росією

Товари можуть допомогти Москві у війні проти України.

США, ЄС і Британія планують посилити тиск на ОАЕ через торгівлю з Росією
Фото: news.dtkt.ua

Чиновники США, Великобританії та Євросоюзу планують цього тижня чинити тиск на Об'єднані Арабські Емірати, щоби ті припинили постачання товарів до Росії, передає Reuters із посиланням на Wall Street Journal.

Ці товари можуть допомогти Москві у її війні проти України. Йдеться, зокрема, про комп'ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані продукти подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування

Чиновники з Вашингтона та європейських столиць відвідали ОАЕ з 4 вересня в рамках колективного глобального прагнення не допустити попадання до рук Росії такої продукції.

ОАЕ, член нафтового альянсу ОПЕК+, до якого входить Росія, підтримують добрі відносини з Москвою попри тиск Заходу. 

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Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили традиційні експортні маршрути РФ.

Раніше представники Сполучених Штатів, Євросоюзу та Великої Британії закликали ОАЕ припинити експорт до Росії критично важливих товарів, які Москва може використати у військових цілях. Повідомлялося, що експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії у 2022 році зріс більш ніж усемеро.

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