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Ердоган говоритиме сьогодні з Путіним про “зернову угоду”

Політичні лідери зустрінуться у Сочі.

Ердоган говоритиме сьогодні з Путіним про “зернову угоду”
Путін та Ердогану під час зустрічі в Сочі, 22 жовтня 2019 року.
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Тайїп Ердоган спробує переконати главу Кремля Володимира Путіна повернутися до зернової угода сьогодні під час зустрічі двох лідерів у російському Сочі.

Про це повідомив Reuters.

Росія вийшла з угоди в липні − через рік після того, як вона була укладена за посередництва ООН і Туреччини − скаржачись на те, що “її власний експорт продовольства та добрив стикається з перешкодами й що недостатня кількість українського зерна надходить до країн, які їх потребують”.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори з Ердоганом відбудуться в середині дня за московським часом.

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“Ми відіграємо тут провідну роль. Ми обережні, але сподіваємося досягти успіху”, − сказав головний радник Ердогана із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кіліч в інтерв'ю телеканалу A Haber.

Участь у зустрічах візьмуть міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімшек і голова центрального банку Хафізе Гайє Еркан.

Зернова угода була спрямована на транспортування зерна з України на світові ринки через Чорне море та пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка погіршилася через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Туреччина і ООН пропонують послабити санкції проти РФ в обмін на відновлення зернового коридору. Зокрема, підключити дочірній банк "Россельхозбанку" до SWIFT та розморозити російські активи фірм з виробництва обрив у Європі. 

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