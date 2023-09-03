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Індія завершила місію свого місяцеходу і перевела його в режим сну

Якщо все піде за планом, апарат зможе виконувати завдання і надалі. 

Індія завершила місію свого місяцеходу і перевела його в режим сну
Фото: space.com

Індія перевела в режим сну свій перший місяцехід, що успішно досяг Місяця та протягом двох тижнів виконував експерименти. Про це пише Reuters із посиланням на космічне агентство країни

Pragyan з космічного корабля Chandrayaan-3 був "переведений у сплячий режим", але із зарядженими батареями та ввімкненим приймачем. 

"Сподіваюся на успішне пробудження для виконання наступних завдань", – зазначили в агентстві, зазначивши, що в інакшому випадку апарат назавжди залишиться на Місяці як "посол" Індії. 

Окрім Індії, здійснити висадку на Місяць раніше вдавалося лише США, Китаю та тодішньому СРСР. 

М’яке, хрестоматійне приземлення Chandrayaan-3 після невдалої спроби в 2019 році викликало широке захоплення в найбільш густонаселеній країні світу. ЗМІ вітали посадку як найбільший науковий подвиг Індії.

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею. Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.

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