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"Грузинська мрія" визнала, що не зможе оголосити президентці імпічмент

Опозиція не збирається давати за це голоси. 

"Грузинська мрія" визнала, що не зможе оголосити президентці імпічмент
Саломе Зурабішвілі
Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Голова фракції "Грузинська мрія" визнав, що парламент не зможе оголосити імпічмент президентці Саломе Зурабішвілі, бо для цього забракне голосів. Про це пише "Грузія Online". Для імпічменту потрібно 100 голосів зі 150.

Мдінарадзе сказав, що вони "не збираються благати" опозицію підтримати ініціативу. Керівна партія Грузії стверджує, що президентка "порушила Конституцію" через її закордонні візити.

"У частині виконання імпічменту ми не бачимо сенсу. Ми вважаємо, що і сьогодні неможливо зібрати 100 голосів. Це було нашим припущенням, але тепер воно вже підкріплене доказами", – сказав він. 

Мдінарадзе додав, що не виключає, що опозиція почне 2торгуватися" з Зурабішвілі щодо увʼязненого експрезидента Михаїла Саакашвілі. 

Нагадаємо, що цього тижня керівна партія Грузії запустила процедуру імпічменту щодо Зурабішвілі. Причиною стали візити президентки до Європи, неузгоджені з урядом. 

Зурабішвілі має проєвропейську політику, в той час як "Грузинська мрія" – проросійську. 

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