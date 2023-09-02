​Україна отримала від Світового банку $232 млн на екстрені ремонти житла

Світовий банк виділив Україні 232 мільйони доларів на екстрені ремонти житла.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" понад 100 тисяч українських родин зможуть отримати допомогу.

За ці кошти вдасться провести ремонт, наприклад замінити вікна або полагодити дах. Загалом планують відремонтувати близько 98 тисяч будинків і 8 тисяч помешкань у п’яти регіонах України.

За даними Світового банку, через російське вторгнення в Україні постраждало близько 1,4 мільйона будинків, у яких проживає 3,5 мільйона людей. Загальна вартість завданої шкоди становить понад $50 млрд.

Проєкт "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" покликаний допомогти відновити приблизно дві третини пошкоджених будинків у нашій державі, які вважають придатними для ремонту.

Нагадаємо, в Україні триває другий етап програми єВідновлення. Українці через "Дію" вже подали 1 400 заяв на відшкодування зруйнованого житла.

Минулого місяця у громадах запрацювали комісії, які розглядатимуть питання компенсацій за повністю зруйноване житло через війну.