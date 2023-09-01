Данія скорочує чисельність російського посольства в Копенгагені

Скорочення має бути завершено не пізніше 29 вересня 2023 року.

Сьогодні, 1 вересня МЗС Данії повідомило послу РФ Володимиру Барбіну про скорочення чисельності російського посольства в Копенгагені. Його кількість має бути скорочена до рівня, відповідного штату посольства Данії в Москві.

Про це повідомила пресслужба МЗС Данії.

“Зокрема, це рішення обмежує чисельність російського посольства до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічного персоналу”, - йдеться у повідомленні.

Це скорочення має бути завершено не пізніше 29 вересня 2023 року.

Данія та РФ довгий час вели переговори щодо видачі віз датським співробітникам посольства Данії в Москві з метою підтримки належного функціонування посольств у Данії та Росії.

Втім, російська сторона неодноразово намагалася включити до цих переговорів візові запити для офіцерів російських спецслужб. Тому переговори не принесли жодних результатів.

Нагадаємо, Ісландія стала першим членом НАТО, який офіційно припинив діяльність посольства на території Росії.