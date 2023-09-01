Росія забрала комплекси ППО зі спірних з Японією Курильських островів, - ЗМІ

Численні ракетні системи протиповітряної оборони, розгорнуті Росією на двох спірних островах Еторофу та Кунаширі біля північної Японії у 2020 році, були переведені з островів, пише Kyodonews із посиланням на аналіз супутникових зображень, які здійснив викладач Токійського університету Ю Коїдзумі.

Зазначається, що, вірогідно, Москва перепрофілює зброю зі свого Далекого Сходу для використання у війні проти України. Йдеться про ракетні підрозділи, оснащені зенітно-ракетними системами С-300В4.

Супутникові знімки зроблені американською космічною компанією Maxar Technologies Inc.

Коїдзумі зазначив, що він також переконаний, що старі танки та артилерія, які раніше зберігалися на військовому об’єкті на Сахаліні, відправляються на передову в Україні.

Еторофу та Кунаширі належать до чотирьох спірних островів, які Японія називає Північними територіями. Зараз островами володіє Росія, яка називає їх Південними Курилами.

Раніше британська розвідка повідомила, що російська ППО має труднощі з виявленням і знищенням безпілотників.

Нагадаємо, Японія надасть Україні 7 млрд доларів допомоги. Окрім того, Японія скористається своїм досвідом і знаннями в галузі повоєнного відновлення і відновлення після природних катастроф для забезпечення допомоги.

Тим часом Японія та США розроблять систему перехоплення гіперзвукових ракет. Лідери країн зустрінуться цього тижня.