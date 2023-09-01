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Ворог протягом доби обстрілював Харківщину з РСЗВ та керованими авіабомбами

Двоє цивільних отримали поранення.

Ворог протягом доби обстрілював Харківщину з РСЗВ та керованими авіабомбами
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Окупанти продовжують завдавати ударів по прикордонних районах Харківщини: Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівьский, Харківський.  Ворог протягом доби обстрілював Харківщину керованими авіабомбами та РСЗВ. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

О 09:30 у с. Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми. 

О 10:30 ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині м. Куп’янськ - території автовокзалу, центрального ринку. Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній. 

Близько 14:15 у с. Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл (тип озброєння – КАБ), внаслідок якого пошкоджені 2 будинки. 

О 15:08 у с. Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБ-ами було пошкоджено 2 житлові будинки, отримав вибухову травму 49-річний чоловік.

О 17:55 у с. Западне Дворівчанської громади через обстріли окупантів горів житловий будинок Постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу обстежили 6,22 га території області, де знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС - 162 особи та 66 одиниць техніки.

Нагадаємо, вночі російська ракета влучила по Вінницькій області, ще одну знищила ППО. Пошкоджено підприємство, є поранені. 

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