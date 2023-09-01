Лише за останній тиждень вдалося повернули 11 український дітей, - Єрмак

Росіяни намагаються зробити все, щоб знищити нашу націю, зокрема, руйнують школи і проводять цілеспрямовану русифікацію на окупованих територіях.

Лише за останній тиждень вдалося повернули 11 український дітей.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

“1 вересня. 9 років війни. Друге перше вересня після повномасштабного вторгнення. росіяни намагаються зробити все, щоб знищити нашу націю. Вони руйнують школи, проводять цілеспрямовану русифікацію на окупованих територіях… Росіяни викрадають дітей та примушують їх вчитися на росії, вони вбивають, знищують цілі міста”, - йдеться в повідомленні.

Глава Офісу прездента зазначив, що попри це нація зберегла можливість для дітей йти до української школи.

“Ми працюємо над тим, щоб знаходити викрадених дітей та повертати їх додому. Розроблений за завданням Президента план дій Bring Kids Back UA об‘єднує зусилля держави та партнерів. Створені механізми для реінтеграції та адаптації викрадених росією дітей, яких вдалося повернути. Лише за останній тиждень ми повернули 11 наших дітей”, - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що 3 750 українських шкіл пошкоджені і повністю зруйновані російськими ракетами та бомбами. 400 тисяч наших дітей вчаться, перебуваючи за кордоном. Це ті діти, які залишаються в нашій системі освіти. Десятки тисяч дітей викрадені росіянами.

12 394 школи в Україні функціонують. З них: в очній формі навчання – 6 577 (53,1%), змішаній – 3 362 (27,1%), дистанційній – 2 455 (19,8%).

Всього в українських школах навчаються 3 623 169 дітей. При цьому, очно - 1 626 827 (44,9%), за змішаною системою - 1 112 363 (30,7%) та 883 979 (24,4%) – дистанційно.

За словами глави Офісу президента, все, що сьогодні може російський автократ, - це навчити нові покоління вбивати. Це точно не ті знання, і точно не такий світ, який українці хочуть побудувати для своїх дітей.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей. Зафіксовано 13 випадків сексуального насильства над дітьми.

24 червня російські снайпери вбили в окупованому Бердянську українських підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Окупанти звинувачували хлопців у підготовці диверсії на залізниці та переслідували протягом шести місяців. Минулої осені Тиграна викрадали з дому та впродовж п’яти днів катували. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки.