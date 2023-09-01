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Україна може звернутись до інших країн з проханням екстрадиції військовозобов'язаних, які виїхали за підробленими довідками

Таким чоловікам загрожуватиме відповідальність за давання хабаря, за підробку документів та за ухилення від мобілізації.

Україна може звернутись до інших країн з проханням екстрадиції військовозобов'язаних, які виїхали за підробленими довідками
Фото: Пресслужба СН

Військовозобов'язаних українців, які виїхали з України за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому

Про це сказав народний депутат Давид Арахамія.

Нардеп уточнив, що спочатку проведуть попередній аналіз, що займе декілька місяців. 

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Згідно із законодавством, у випадку корупційних дій відповідальність несуть обидві сторони. Відповідно, правоохоронці будуть працювати над легалізацією доказів та висувати обвинувачення.

"Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, прикордонники спільно з Міноборони планують обмінюватися інформацією щодо військовозобов'язаних, аби запобігти незаконному виїзду з країни з підробленими документами.

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