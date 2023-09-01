Україна може звернутись до інших країн з проханням екстрадиції військовозобов'язаних, які виїхали за підробленими довідками

Таким чоловікам загрожуватиме відповідальність за давання хабаря, за підробку документів та за ухилення від мобілізації.

Військовозобов'язаних українців, які виїхали з України за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому.

Про це сказав народний депутат Давид Арахамія.

Нардеп уточнив, що спочатку проведуть попередній аналіз, що займе декілька місяців.

Згідно із законодавством, у випадку корупційних дій відповідальність несуть обидві сторони. Відповідно, правоохоронці будуть працювати над легалізацією доказів та висувати обвинувачення.

"Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, прикордонники спільно з Міноборони планують обмінюватися інформацією щодо військовозобов'язаних, аби запобігти незаконному виїзду з країни з підробленими документами.