Литва побудує школу та дитсадок в Бучі

В Бучі Київської області за литовські кошти мають побудувати школу. Очікується, що її відкриття відбудеться 1 вересня 2025 року.

Про це повідомляє LRT.

Побудована сучасна школа, що відповідає новітнім екологічним вимогам, буде безоплатно передана муніципалітету Бучі.

Проєкт будівництва передбачає, що комплекс площею 14,6 тис. кв. м складатиметься зі школи, дитячого садка та спортивних майданчиків. Будівля буде оснащена тепловими насосами, геотермальним обладнанням та геотермічним обладнанням. Також у школі буде сонячна електростанція потужністю 600 кіловат. В заходи з підвищення енергоефективності буде інвестовано 0,5 млн євро коштів Європейської програми кліматичних змін.

Загальна ж вартість проєкту становитиме 18 млн євро.

Очікується, що школу та дитячий садок відвідуватимуть до 880 дітей.

Раніше повідомлялось, що Тайвань допоможе з відновленням приміщення дитячо-юнацької спортивної школи бойових мистецтв у Бучі. На ремонт ДЮСШ виділять 18 млн гривень.