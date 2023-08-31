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За допомогою ударного дрона під Бахмутом знищили три одиниці російської техніки

Вартість знищеної за ніч техніки перевищує 5 млн доларів. 

За допомогою ударного дрона під Бахмутом знищили три одиниці російської техніки
Фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Воїни підрозділу CODE 9.2 за допомогою ударного дрона під Бахмутом знищили за одну ніч три одиниці російської техніки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема, українські захисники одним ударним дроном знищили російський танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90. 

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“Завдяки майстерності солдатів і коптеру росіяни більше не зможуть обстрілювати гаубицями й танком позиції Сил оборони. А також переправляти техніку через водойми за допомогою мостоукладальника”, - написав Федоров.

Українські бійці на півдні України знищили радіолокаційну станцію підсвітки та наведення ракет до ЗРК “Бук-М3”. Вартість знищеної РЛС становить 40 млн доларів.

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