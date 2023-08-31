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Сьогодні ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії, є руйнування

Люди цілі.

Сьогодні ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії, є руйнування
Фото: Сергій Лисак

У четвер 31 серпня російські окупанти вкотре обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вдень ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії", – йдеться у дописі.

Зазначається, що снаряди пошкодили 4 приватні будинки, господарську споруду, 2 лінії електропередач та газогін. Минулося без постраждалих.

В інших містах та громадах день минув спокійно.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Нагадаємо, Нікополь майже щоденно перебуває під вогнем окупантів. Так, минулої доби ворог випустив по місту близько 10 снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджені приміщення двох приватних підприємств, п’ятиповерхівка, сім автомобілів та лінія електропередач.

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