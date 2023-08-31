У четвер 31 серпня російські окупанти вкотре обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вдень ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії", – йдеться у дописі.

Зазначається, що снаряди пошкодили 4 приватні будинки, господарську споруду, 2 лінії електропередач та газогін. Минулося без постраждалих.

В інших містах та громадах день минув спокійно.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, Нікополь майже щоденно перебуває під вогнем окупантів. Так, минулої доби ворог випустив по місту близько 10 снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджені приміщення двох приватних підприємств, п’ятиповерхівка, сім автомобілів та лінія електропередач.