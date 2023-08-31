На війні в Україні загинув доброволець із Великобританії

У нього не було військового досвіду - він вивчав психологію в Бірмінгемському університеті.

Фото: Daily Mail Сем Ньюї

30 серпня на сході України загинув британський доброволець Сем Ньюї, повідомляє Daily Mail.

22-річний Сем поїхав на війну на початку повномасштабного вторгнення Росії. У нього не було військового досвіду - доброволець вивчав психологію в Бірмінгемському університеті.

За словами брата загиблого, бійцю виповнився лиш 21 рік, коли він ухвалив рішення поїхати в Україну, щоби "дати відсіч російському імперіалізму".

Нагадаємо, минулого місяця у Грузію привезли для поховання двох ветеранів російсько-грузинської війни, які загинули у лавах Cил оборони України. Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі були ветеранами російсько-грузинської війни 2008 року, які вирішили воювати за Україну.