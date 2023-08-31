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У Києві за 4 дні зафіксували 11 температурних рекордів

Останніми днями в Україні тримається сильна спека.

У Києві за 4 дні зафіксували 11 температурних рекордів
Фото: EPA/UPG

Протягом останніх 4 днів у Києві було зафіксовано 11 температурних рекордів, 2 з них – за минулу добу.

Про це повідомила у Facebook Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Ніч на середу у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,4°С. Попереднє рекордне значення 1956 року перевищено на 2,0°С", – йдеться в повідомленні.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +26,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6°С, а кліматичну норму – на 8,4°С.

У обсерваторії наголосили, що це вже 11 температурних рекордів у столиці за 4 дні поспіль.

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Нагадаємо, 29 серпня в Україні зафіксували новий максимум споживання електрики за це літо. Як повідомили в Укренерго, під час вечірнього максимуму попит на електроенергію на 0,7% перевищив попередній рекордний показник 28 серпня.

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