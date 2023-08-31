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​Сапери ДСНС знищили російську авіабомбу КАБ-500

Складність полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, вона могла у будь-який момент здетонувати.

​Сапери ДСНС знищили російську авіабомбу КАБ-500
Авіабомба КАБ-500
Фото: ДСНС України

Сапери ДСНС знищили російську авіабомбу КАБ-500.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомлення про знайдений нерозірваний вибухонебезпечний предмет рятувальники отримали напередодні, 30 серпня.

У ДСНС зазначили, що складність знищення полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент здетонувати. Сапери оперативно вилучили і транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення. 

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Нагадаємо, із 24 лютого 2022 року піротехніки ДСНС знешкодили понад 416 тис. вибухонебезпечних предметів, серед них – 3 062 авіабомби. 

Тим часом влада Швейцарії анонсувала передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.

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