Сапери ДСНС знищили російську авіабомбу КАБ-500.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Повідомлення про знайдений нерозірваний вибухонебезпечний предмет рятувальники отримали напередодні, 30 серпня.
У ДСНС зазначили, що складність знищення полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент здетонувати. Сапери оперативно вилучили і транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення.
Нагадаємо, із 24 лютого 2022 року піротехніки ДСНС знешкодили понад 416 тис. вибухонебезпечних предметів, серед них – 3 062 авіабомби.
Тим часом влада Швейцарії анонсувала передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування.