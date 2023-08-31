Сьогодні о 10:30 російські окупанти обстріляли центр міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок артилерійського обстрілу дістав поранення чоловік 1962 року народження. Постраждалого відвезли в лікарню.

Є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Минулося без постраждалих.

З небезпечних громад Куп'янського району вже евакуювали 743 людини, з них 170 дітей.