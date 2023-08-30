З небезпечних громад Харківщини евакуювали 743 людини, – ОВА

У Куп’янську та навколишніх громадах, які постійно перебувають під обстрілами, наразі залишаються близько 11 тис. людей.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, з небезпечних громад Харківщини уже евакуювали 743 людини, серед них – 170 дітей. Людей вивозять організовано за активної допомоги волонтерських організацій. Усім евакуйованим надається гуманітарна допомога і тимчасове безкоштовне житло.

"Ворог продовжує щоденно обстрілювати наближені до лінії фронту населені пункти. Майже щодня фіксуємо постраждалих цивільних. Тож евакуюватися необхідно", – наголосив очільник ОВА.

Синєгубов додав, що з 1 вересня більшість навчальних закладів області розпочнуть роботу в дистанційному режимі.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ударами російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.