Україна вже використовує отримані від США ракетні системи Vampire у боротьбі з російськими безпілотниками, - Bloomberg

Ця зброя була замовлена в січні. Україна отримала 4 такі системи, до кінця року має отримати ще 10.

Українські війська вже використовують ракетну систему США Vampire для знищення російських безпілотників, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Пентагону.

Зброя, вироблена компанією L3Harris Technologies Inc., перевозиться на вантажівках і дозволяє Україні відбивати російські удари, повідомили Bloomberg News в Управлінні закупівель та підтримки Пентагону.

«Першові комплекси «Вампір» поставлені та перебувають на озброєнні Збройних сил України», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до інформаційного бюлетеня компанії для інвесторів, чотири з перших 14 систем, укладених у січні в рамках угоди на 40 мільйонів доларів, прибули в Україну в середині року, а решта має надійти до кінця року. Пентагон відмовився повідомити подробиці про терміни подальших поставок.

Союзники Києва поспішали забезпечити Україну обороноздатністю, оскільки Росія використовувала безпілотники, в тому числі іранського виробництва Shahed-136.

Скорочення від «Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment» система Vampire складається з портативних комплектів, які можна встановити на транспортні засоби. Вона запускає ракети Advanced Precision Kill Weapons System від BAE Systems, оснащені запалами, призначеними для детонації поблизу дрона.

У квітні Пентагон заявив, що укладає контракт на 10 мобільних систем боротьби з дронами з лазерним наведенням, але не надав додаткових деталей щодо них.

На відміну від основної частини військової допомоги США Україні, яка надходить із наявних запасів, контракт Vampire залучає оборонну промисловість безпосередньо в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

Нагадаємо, британська оборонна компанія BAE Systems починає працювати в Україні. Зокрема, підписано рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119.