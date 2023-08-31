Україна вже використовує отримані від США ракетні системи Vampire у боротьбі з російськими безпілотниками, - Bloomberg

Українські війська вже використовують ракетну систему США Vampire для знищення російських безпілотників, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Пентагону.
Зброя, вироблена компанією L3Harris Technologies Inc., перевозиться на вантажівках і дозволяє Україні відбивати російські удари, повідомили Bloomberg News в Управлінні закупівель та підтримки Пентагону.
«Першові комплекси «Вампір» поставлені та перебувають на озброєнні Збройних сил України», — йдеться у повідомленні.
Відповідно до інформаційного бюлетеня компанії для інвесторів, чотири з перших 14 систем, укладених у січні в рамках угоди на 40 мільйонів доларів, прибули в Україну в середині року, а решта має надійти до кінця року. Пентагон відмовився повідомити подробиці про терміни подальших поставок.
Союзники Києва поспішали забезпечити Україну обороноздатністю, оскільки Росія використовувала безпілотники, в тому числі іранського виробництва Shahed-136.
Скорочення від «Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment» система Vampire складається з портативних комплектів, які можна встановити на транспортні засоби. Вона запускає ракети Advanced Precision Kill Weapons System від BAE Systems, оснащені запалами, призначеними для детонації поблизу дрона.
У квітні Пентагон заявив, що укладає контракт на 10 мобільних систем боротьби з дронами з лазерним наведенням, але не надав додаткових деталей щодо них.
На відміну від основної частини військової допомоги США Україні, яка надходить із наявних запасів, контракт Vampire залучає оборонну промисловість безпосередньо в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
Нагадаємо, британська оборонна компанія BAE Systems починає працювати в Україні. Зокрема, підписано рамкову угоду про співпрацю щодо ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119.