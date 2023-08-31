Росія та Північна Корея таємно обговорюють постачання зброї, - Білий дім

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Росія та Північна Корея ведуть секретні переговори про постачання зброї для використання її у війні проти України, повідомляє DW.

За словами чиновника, міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно їздив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси Росії. Після цього Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, пообіцявши розширити двосторонню співпрацю, а згодом у КНДР попрямувала ще одна група російських чиновників.

У Білому домі вважають, що мета делегації – сприяння обговоренню потенційних угод між Москвою та Пхеньяном у сфері постачання зброї. За підсумками переговорів Росія має отримати "значну кількість боєприпасів кількох типів, які військові РФ мають намір використати в Україні".

Крім того, Москва може укласти з Пхеньяном угоди на купівлю сировини для озброєнь.

Нагадаємо, у середині серпня у Держдепі США заявили, що Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї: "Наші дані свідчать про те, що Росія прагне розширити цей вид військової співпраці з КНДР".

Раніше секретар РНБО Данілов повідомив, що Україна не фіксує отримання Росією зброї КНДР. Поки що Україна може стверджувати про передачу Росії іранської зброї.