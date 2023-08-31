Зеленський підтвердив ураження ворожої цілі за 700 км зброєю українського виробництва

Ймовірно, йдеться про Псков, де внаслідок вибухів знищено чотири вертольоти.

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російської цілі на відстані 700 кілометрів зброєю українського виробництва.

Про це він розповів за результатами селектроної наради. На ній він заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та представників профільних міністерств, зокрема стратегічної промисловості.

"Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!" – повідомив президент.

Міноборони звітувало про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків".

"Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах «зернового коридору». Кабмін, наш Офіс працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища", – додав президент.

МВС відзвітувало про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

Також Зеленський заслухав звіти розвідок про військові та політичні кроки наших ворогів.

Нагадаємо, що в 700 км від України розташовано аеропорт Пскова, де днями внаслідок вибухів були знищені чотири вертольоти, ще два можуть бути пошкодженими. За атакою стоять ГУР та інші складові Сил оборони. У ЗМІ говорили, що аеропорт був атакований безпілотниками.