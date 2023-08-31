ДБР розслідує аварію двох гелікоптерів у Донецькій області, в якій загинули шестеро військових

У Краматорському районі Донецької області 29 серпня впали два військові гелікоптери Мі-8. Загинули шестеро військових.

Розслідування катастрофи веде ДБР. Відкрито провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України), повідомили в пресслужбі бюро.

"За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено", – йдеться у повідомленні.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі РБК-Україна повідомив, що гелікоптери зазнали аварії під час виконання завдання. Причина трагедії невідома. Є дані, що російський винищувач у цей час злетів, а українські гелікоптери йшли на посадку.

Нагадаємо, минулого тижня в авіакатастрофі під час виконання завдання в Житомирській області загинули троє пілотів літаків. Обставини авіакатастрофи розслідують працівники ДБР. В ході розслідування особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Усі троє були досвідченими пілотами. Андрій Пільщиков адвокував надання Україні винищувачів F-16 та активно виступав із поясненнями, чому вони необхідні. Льотчик родом з Харкова вісім років життя присвятив авіації. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

В'ячеслав Мінка мешкав у Київській області. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли ворог напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Сергій Проказін проживав у Полтавській області, 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.