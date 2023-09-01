Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 1 вересня

Понад 25 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, нова атака БПЛА на об'єкти в Росії.

Цієї ночі російська ракета "Калібр" влучила по території приватного підприємства у Вінницькій області. Пошкоджено майно та автомобілі. Є постраждалі.

Ще одну ракету вдалося знищити, повідомили в Повітряних силах. "Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами «Калібр». Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія)", – йдеться у повідомленні.

Другу ракету збили над територією Кіровоградської області, повідомив голова ОВА. Руйнувань і потерпілих там, на щастя, немає.

Повітряна тривога вночі почалася після четвертої ранку і тривала близько години.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманськомунапрямку.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники за минулу добу ліквідували 470 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 263490 (+470) осіб

танків ‒ 4459 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9)

артилерійських систем – 5530 (+23)

Про інші втрати противника – в новині.

РФ сім разів била по Чернігівській області, у Дніпропетровській два дні поспіль обстрілювала одну громаду, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також постраждали Вінницька, Сумська, Луганська, Херсонська, Донецька, Запорізька, Миколаївська та Харківська області.

Росіяни заявили про нову атаку безпілотників на свої обʼєкти. У Курській області стверджують, що її нібито атакували два БпЛА, є пошкодження адміністративної будівлі і будинку.

Мер Москви тим часом повідомив, що там "запобігли" спробі прольоту безпілотника над містом. Каже, що потерпілих і руйнувань немає. При цьому в російській столиці вже традиційно призупиняли рейси з аеропортів.

У Псковській області губернатор заявив про "одиничний неопізнаний обʼєкт". Стверджує, що його збили.

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