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У ЗСУ назвали імена льотчиків, які загинули у зіткненні літаків над Житомирщиною

Усі троє пілотів були досвідченими льотчиками.

У ЗСУ назвали імена льотчиків, які загинули у зіткненні літаків над Житомирщиною
Фото: ДБР

Стали відомі імена всі загиблих героїв у авіакатастрофі у Житомирській області.

Про це повідомляє у Facebook 40-а бригада тактичної авіації.

Під час виконання бойового завдання зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Внаслідок аварії загинули троє пілотів. Вони були досвідченими льотчиками і захищали небо України, зокрема виконували завдання на Східному та Запорізькому напрямках.

Внаслідок авіакатастрофи загинули:

Капітан Андрій Пільщиков з позивним "Джус". Льотчик родом з Харкова 8 років життя присвятив авіації. З початком повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Майор В'ячеслав Мінка. Пілот мешкав у Київській області. Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін. Пілот проживав у Полтавській області, 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика - до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.

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Нагадаємо, що 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів. 

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі.

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