На Дніпропетровщині сталася пожежа на агропідприємстві через обстріли росіян

Вночі 27 серпня ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець з важкої артилерії. Вгатив і по Синельниківському району. Дісталося Славгородській громаді», – йдеться у дописі.

На одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, що упродовж суботи 26 серпня російська армія тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.