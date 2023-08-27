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На Дніпропетровщині сталася пожежа на агропідприємстві через обстріли росіян

Понівечені два приватні будинки.

На Дніпропетровщині сталася пожежа на агропідприємстві через обстріли росіян
Фото: Сергій Лисак

Вночі 27 серпня ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець з важкої артилерії. Вгатив і по Синельниківському району. Дісталося Славгородській громаді», – йдеться у дописі.

На одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих. 

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Нагадаємо, що упродовж суботи 26 серпня російська армія тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області.

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