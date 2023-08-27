ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області унаслідок обстрілів РФ є загиблий та четверо поранених

Російські військові завдали 89 обстрілів по регіону.

У Запорізькій області унаслідок обстрілів РФ є загиблий та четверо поранених
Фото: Запорізька ОВА

За добу російські військові завдали 89 обстрілів по території Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ворог атакував з БПЛА Левадне, П'ятихатки та Лобкове, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії − по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам'янському, Малим Щербакам та іншим селам на лінії вогню.

Під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-рісна жителька Новоданилівки. Всім пораненим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies