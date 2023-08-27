За добу російські військові завдали 89 обстрілів по території Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ворог атакував з БПЛА Левадне, П'ятихатки та Лобкове, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії − по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам'янському, Малим Щербакам та іншим селам на лінії вогню.

Під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи.

У Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-рісна жителька Новоданилівки. Всім пораненим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.