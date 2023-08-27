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Усі ворожі цілі у напрямку Києва були збиті, − КМВА

Про жертви та руйнування у столиці інформації немає. 

У ніч на неділю 27 серпня росіяни випустили з району Каспійського моря крилаті ракети типу Х-101/555/55. Усі ворожі цілі у напрямку Києва були збиті.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Ракети випустили з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

“Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти  випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами й засобами ППО”, − зазначив він. 

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Про жертви та руйнування у столиці інформації немає. 

Офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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