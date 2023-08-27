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На Київщині уламки збитих ракет пошкодили 10 приватних будинків

Пошкоджено також дві автівки.

На Київщині уламки збитих ракет пошкодили 10 приватних будинків

У Київській області уламки збитих крилатих ракет пошкодили близько десяти приватних будинків.

Про це повідомили у МВС.

Пошкоджено також дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей дістали поранення. 

Унаслідок падіння уламків на подвір'ї виявлено воронку глибиною 1,5 метра.

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Наразі на місцях подій працюють правоохоронці Київщини, які документують воєнний злочин. 

Нагадаємо, цієї ночі Сили Повітряних Сил знищили чотири крилаті ракети ворога Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

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