На Київщині уламки збитих ракет пошкодили 10 приватних будинків

Пошкоджено також дві автівки.

У Київській області уламки збитих крилатих ракет пошкодили близько десяти приватних будинків.

Про це повідомили у МВС.

Пошкоджено також дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей дістали поранення.

Унаслідок падіння уламків на подвір'ї виявлено воронку глибиною 1,5 метра.

Наразі на місцях подій працюють правоохоронці Київщини, які документують воєнний злочин.

Нагадаємо, цієї ночі Сили Повітряних Сил знищили чотири крилаті ракети ворога Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.