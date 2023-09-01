ЄС вирішив до кінця року підготувати на третину більше українських солдатів, ніж планувалося

Раніше у цьому році планувалося підготувати 30 тисяч українських солдатів. Тепер хочуть провести тренування для 40 тисяч військових.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель після консультацій з главами МЗС країн ЄС в іспанському Толедо увечері у четвер, 31 серпня, заявив, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу підтримують плани розширення європейської місії щодо навчання військовослужбовців ЗСУ. Міністри схвалили ініціативу щодо встановлення нової мети – навчання 40 тисяч українських солдатів, повідомляє DW.

За останніми даними, нинішню мету - навчити 30 тисяч солдат ЗСУ - буде досягнуто вже наприкінці жовтня. Рішення про створення інструкторської місії для ЗСУ було ухвалено главами МЗС країн ЄС у листопаді 2022 року. Спочатку планувалося навчити до 15 українських солдатів у Німеччині, Польщі та низці інших європейських країн. Згодом планку було підвищено до 30 тисяч солдатів.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних Сил розповів подробиці навчання українців на F-16 у Данії.

"...Їм потрібно перенавчитися на західну техніку, на F-16. І для цього потрібний певний час... Пілоти повинні дещо адаптуватися до нової машини, до її озброєння, до методів її застосування, тактики її застосування", - сказав речник ПС.

Щодо термінів, то, за словами Ігната, мова йде про декілька місяців як для пілотів, так і для решти персоналу.