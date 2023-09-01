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ЄС вирішив до кінця року підготувати на третину більше українських солдатів, ніж планувалося

Раніше у цьому році планувалося підготувати 30 тисяч українських солдатів. Тепер хочуть провести тренування для 40 тисяч військових.

ЄС вирішив до кінця року підготувати на третину більше українських солдатів, ніж планувалося
Ілюстративне фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель після консультацій з главами МЗС країн ЄС в іспанському Толедо увечері у четвер, 31 серпня, заявив, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу підтримують плани розширення європейської місії щодо навчання військовослужбовців ЗСУ. Міністри схвалили ініціативу щодо встановлення нової мети – навчання 40 тисяч українських солдатів, повідомляє DW. 

За останніми даними, нинішню мету - навчити 30 тисяч солдат ЗСУ - буде досягнуто вже наприкінці жовтня. Рішення про створення інструкторської місії для ЗСУ було ухвалено главами МЗС країн ЄС у листопаді 2022 року. Спочатку планувалося навчити до 15 українських солдатів у Німеччині, Польщі та низці інших європейських країн. Згодом планку було підвищено до 30 тисяч солдатів.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних Сил розповів подробиці навчання українців на F-16 у Данії.

"...Їм потрібно перенавчитися на західну техніку, на F-16. І для цього потрібний певний час... Пілоти повинні дещо адаптуватися до нової машини, до її озброєння, до методів її застосування, тактики її застосування", - сказав речник ПС.

Щодо термінів, то, за словами Ігната, мова йде про декілька місяців як для пілотів, так і для решти персоналу.

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