Завтра до першого класу підуть 340 тис. дітей

В залежності від безпекової ситуації школи будуть працювати очно та дистанційно.

У 2023-24 навчальному році до першого класу підуть близько 340 тис. маленьких українців.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

За його словами, минулого року першокласниками стали близько 325 тис. дітей.

Вітренко зазначив, що цього року школи будуть працювати очно на дистанційно. Форма навчання залежатиме від безпекової ситуації. Навчання офлайн відбуватиметься у дві зміни, щоб соціалізувати першокласників.

Нагадаємо, в новому навчальному році близько 240 тис. київських школярів будуть навчатися офлайн.

Станом на 29 липня укриттями були забезпечені близько 65% закладів освіти. Найбільше – заклади професійно-технічної освіти (95%). Захисні споруди були в 75% шкіл та 55% дитячих садочків.