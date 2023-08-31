Українців закликають не долучатися до псевдовиборів, які росіяни почали проводити на окупованих територіях

Із 31 серпня російські окупанти почали проводити “вибори” до псевдомісцевих рад та “законодавчих органів” на тимчасово загарбаних українських територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях до 8 вересня триватиме так зване “дострокове голосування”, тобто “вибори” за місцем проживання. А на Луганщині та Херснщині псевдоволевиявлення почнеться 2 вересня.

Упродовж 8-10 вересня "вибори" відбуватимуться на "дільницях". У Спротиві зазначають, що така розтягнута схема необхідна окупантам, аби приховати явку та відсутність інтересу жителів до “волевиявлення”.

8 вересня росіяни планують завезти масовку з псевдостудентських друзів, а також із гастролерів із Росії для фіксації явки на делькох обраних дільницях.

Тим часом "члени виборчої комісії" у присутності російських солдатів обходять помешкання українців, щоб виявити охочих “голосувати”. Таку ж схему загарбники вже відпрацювали у 2022 році на “референдумі”.

У Центрі нацспротиву закликали українців не відчиняти двері окупантам, а за можливості залишити регіон чи своє помешкання на період "дострокового голосування".

Нагадаємо, за інформацією Служби безпеки, окупанти планують подворові обходи для збору підписів на “виборах” у присутності озброєної “поліції”.

Українська розвідка нещодавно повідомила, що Росія планує завезти тисячі своїх громадян для псевдовиборів. Це є ще одним свідченням того, що жителі ТОТ не підтримують росіян.