Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
Ідеї по ПДФО: брехня чи статистика Мінфіну?
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
ГоловнаСуспільствоВійна

Українців закликають не долучатися до псевдовиборів, які росіяни почали проводити на окупованих територіях

"Голосування" розтягнули, аби приховати реальну явку людей.

Українців закликають не долучатися до псевдовиборів, які росіяни почали проводити на окупованих територіях
Фото: EPA/UPG

Із 31 серпня російські окупанти почали проводити “вибори” до псевдомісцевих рад та “законодавчих органів” на тимчасово загарбаних українських територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях до 8 вересня триватиме так зване “дострокове голосування”, тобто “вибори” за місцем проживання. А на Луганщині та Херснщині псевдоволевиявлення почнеться 2 вересня.

Упродовж 8-10 вересня "вибори" відбуватимуться на "дільницях". У Спротиві зазначають, що така розтягнута схема необхідна окупантам, аби приховати явку та відсутність інтересу жителів до “волевиявлення”.

8 вересня росіяни планують завезти масовку з псевдостудентських друзів, а також із гастролерів із Росії для фіксації явки на делькох обраних дільницях.

Тим часом "члени виборчої комісії" у присутності російських солдатів обходять помешкання українців, щоб виявити охочих “голосувати”. Таку ж схему загарбники вже відпрацювали у 2022 році на “референдумі”.

У Центрі нацспротиву закликали українців не відчиняти двері окупантам, а за можливості залишити регіон чи своє помешкання на період "дострокового голосування".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, за інформацією Служби безпеки, окупанти планують подворові обходи для збору підписів на “виборах” у присутності озброєної “поліції”.

Українська розвідка нещодавно повідомила, що Росія планує завезти тисячі своїх громадян для псевдовиборів. Це є ще одним свідченням того, що жителі ТОТ не підтримують росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies