Російські військові хакери атакують мобільні пристрої українських солдатів, щоб викрасти плани бою, - CNN

Російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, щоб викрасти конфіденційну інформацію з поля бою.

Про це повідомляє CNN.

США та їх союзники з розвідувального альянсу “П’ять очей” (Австралія, Канада, Нової Зеландія та Великобританія) підтверджують, що російські хакери намагалися проникнути на планшети Android, які українські військові використовували для “планування та виконання бойових завдань”.

Російські хакери намагались отримати дані, що надсилаються з мобільних пристроїв солдатів на супутникову систему Starlink.

Наразі невідомо, наскільки успішними були спроби злому. СБУ повідомила, що заблокувала деякі спроби злому. Водночас СБУ визнала, що росіяни “захопили” планшети на полі бою та встановили на них шкідливе програмне забезпечення.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники намагаються збирати особисті дані українських бійців територіальної оборони через створену фейкову google-форму.