​Підлітків Оганнісяна і Ханганова в окупованому Бердянську вбили снайпери, - правозахисники

Українських підлітків Тіграна Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова, яких переслідували росіяни в окупованому Бердянську, вбили снайпери.

Про це йдеться у заяві Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ).

У МІПЛ наголосили на важливості контексту та подій, що передували вбивству підлітків. Із вересня 2022 року Тігран та Микита, а також їхні сім’ї переслідувалися російською окупаційною владою. Тіграна викрадали з дому, впродовж п’яти днів катували та знущалися над ним. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки.

Упродовж пів року діти перебували під жорстким пресингом окупантів. Їх допитували, змушували брати участь у “слідчих експериментах”, вони зобов’язані були щодня відмічатися в окупаційній поліції.

В останні кілька тижнів тиск посилився. Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у "підготовці диверсії" та запланували передачу справи до суду. За кілька днів до вбивства додому до Тіграна приїжджав слідчий із озброєним конвоєм, проте хлопці втекли. У цей час Тігран телефонував мамі, яка перебуває в Німеччині з молодшими дітьми, просив допомогти. Підоітки потребували допомоги, але не змогли її знайти в окупованому місті.

"У день трагедії Микита і Тігран повернулися додому. Відразу до них приїхав слідчий, з яким, за нашою інформацією, вони мали довгу розмову. Проте нам невідомо, про що саме вони розмовляли. Надвечір хлопці вдвох вийшли на прогулянку містом. За пів години до того, як з’явилися повідомлення про перестрілку, мама розмовляла з Тіграном телефоном. За її словами, він був спокійний і сказав, що о 21:00 планує бути вдома. Загалом із розмови було зрозуміло, що він очікує на зустріч із ріднею, мав плани на майбутнє і, очевидно, за власною ініціативою не вчинив би ризиковані для життя дії", - розповіли правозахисники.

Як розгорталися подальші події, достеменно невідомо. У МІПЛ не виключають, що окупаційне слідство могло залякувати хлопців, аби спровокувати їх втечу і збройне затримання.

"Наразі МІПЛ вважає, що хлопців могли вбити навмисно. Окупаційні органи могли докласти зусиль для збереження життя підлітків, але цього не відбулося. Для прикладу, під час “слідчих дій” Слідчий комітет у справі Оганнісяна і Ханганова залучав десятки силовиків. Натомість, за нашою інформацією, Тігран і Микита вбиті пострілами снайперів", - йдеться у заяві.

Медійна ініціатива за права людини вважає відповідальними за вбивство дітей окупаційну владу Бердянська, конкретно - старшого слідчого другого відділу з розслідування особливо важливих справ слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації Хусаінова І. Р., а також керівництво Слідчого комітету РФ, яке сприяє злочинам своїх співробітників, та вище військово-політичне керівництво Російської Федерації.

"Не знімаємо також відповідальності з міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, до яких напередодні у своїй резолюції звертався Європейський парламент із закликом втрутитися у ситуацію навколо підлітків та сприяти їхньому виїзду на територію, контрольовану урядом України. Жодної реакції на цей заклик не відбулося... Медійна ініціатива за права людини закликає Україну та світ не залишити злочинців безкарними та докласти всіх можливих зусиль задля притягнення їх до відповідальності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Оганнісяна і Ханганова окупанти обвинуватили в підготовці "диверсії" на залізниці. За інформацією МІПЛ, окупанти переслідували підлітків із осені.

24 червня Оганнісяна і Ханганова вбили. Рідних хлопчиків, за даними правозахисників, допитували й обшукували.