Окупанти поранили ще двох людей у Херсонській області

Вони випустили по області 264 снаряди.

За минулу добу росіяни 65 разів стріляли по Херсонській області, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

По Херсону ворог випустив 14 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – зазначив він.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок.