Головне за день. Понеділок, 26 червня

Понад 35 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, відставка директора "Укроборонпрому", вирок замовникам вбивства Катерини Гандзюк. Яким запам’ятається 488-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – за добу там відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Також російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема 36 авіаційних ударів, та здійснили 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26 червня – в нашій новині.

Сили оборони України звільнили селище Рівнопіль Донецької області.

Про це 26 червня повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що захисники рухаються далі.

Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.

Удень 26 червня росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вбили двох працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.

Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На ураженому об’єкті є руйнування.

Замовники нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та помічник депутата облради Олексій Левін, засуджені до 10 років позбавлення волі.

Вони визнані винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори просили максимально можливе покарання обом – 10 років позбавлення волі. Суд погодився з доводами та позицією прокурорів. Крім 10 років увʼязнення, призначено стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди.

Подробиці – в новині.

Юрій Гусєв підтвердив, що йде у відставку з посади директора "Укроборнпрому". Він очолював концерн із 3 грудня 2020.

У коментарі LB.ua керівник концерну зазначив, що завершує свою роботу в "Укроборонпромі". Гусєв заявив, що "пишається, що новітню історію українського державного ОПК" йому пощастило писати з "його родиною у 70 тисяч співробітників – невидимими героями оборонки".

"Я щиро вдячний людям Укроборонпрому за наполегливу цілодобову працю, бажання та спроможність робити більше. Для мене була велика честь бути частиною такої потужної команди, частиною величезної родини нашої оборонної промисловості. Я впевнений, що оновлений державний сектор українського ОПК не втратить динаміку розвитку та стане прикладом для інших галузей нашої економіки", – сказав він.

Докладніше – в новині.

Голова Тернопільської обласної ради і два заступники очільника Тернопільської обласної військової адміністрації отримали підозри у справі про хабарництво, повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

Зранку 26 червня зловмисників затримали під час отримання хабара. Спершу НАБУ писало про 1,8 млн грн неправомірної вигоди. Згодом повідомило про 2,4 млн грн.

Також НАБУ оприлюднило відеозапис, на якому зафіксовано розмову посадовців із підприємцем про реалізацію злочинної схеми.

Більше інформації – в нашій новині.

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