ЗСУ показали навчання бійців на психологічно-тактичних смугах перешкод

За півроку було створено більше 50 таки смуг.

У Північній операційній зоні завершено будівництво психологічно-тактичних смуг перешкод.

Про це повідомив командувач підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк.

Він зазначив, що процес будівництва тривав понад півроку. За цей час було створено понад 50 подібних баз.

Ніколюк наголосив, що тисячі солдат, які пройшли навчання, нищать ворога на Сході та на інших напрямках.

Бійці, котрі повернулись на ротацію, в свою чергу, передають свій бойовий досвід новоприбулим. Зокрема, вони утворюють нові штурмові групи для нанесення вирішального удару по ворогу.

“Вишкіл бійців на всіх тренувальних базах в Північній операційні зоні триває постійно в режимі 24/7”, - наголосив Ніколюк.

Нагадаємо, інструктори Фонду “Повернись живим” у рамках проєкту “Звіролови” проводять військові навчання для стрільців та снайперів Збройних сил.