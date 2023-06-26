Внаслідок російського обстрілу на Донеччині загинула людина

Ще одна людина отримала поранення.

Сьогодні, 26 червня, російські окупаційні війська обстріляли с. Новий Комар Волноваського району Донецької області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву.

"Під час обстрілу загинув 56-річний чоловік, а його 53-річна дружина поранена. Її доставили до лікарні. Від влучання снаряда також пошкоджено стіни та дах будинку. На місці виникла пожежа", - зазначила речниця обласної прокуратури.

Вона уточнила, що російські військові, ймовірно, обстріляли село з артилерії.

За цим фактом розпочато досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни (за ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за добу 25 червня російські окупанти 14 разів обстріляли територію Донецької області. Ворог атакував 8 населених пунктів. Внаслідок збройної агресії армії РФ поранені троє цивільних, серед них – дитина.