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Внаслідок російського обстрілу на Донеччині загинула людина

Ще одна людина отримала поранення.

Внаслідок російського обстрілу на Донеччині загинула людина
Ілюстративне фото

Сьогодні, 26 червня, російські окупаційні війська обстріляли с. Новий Комар Волноваського району Донецької області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву.

"Під час обстрілу загинув 56-річний чоловік, а його 53-річна дружина поранена. Її доставили до лікарні. Від влучання снаряда також пошкоджено стіни та дах будинку. На місці виникла пожежа", - зазначила речниця обласної прокуратури.

Вона уточнила, що російські військові, ймовірно, обстріляли село з артилерії.

За цим фактом розпочато досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни (за ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за добу 25 червня російські окупанти 14 разів обстріляли територію Донецької області. Ворог атакував 8 населених пунктів. Внаслідок збройної агресії армії РФ поранені троє цивільних, серед них – дитина.

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