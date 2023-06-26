Болгарія виділила Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України.

Про це повідомляє пресслужба Ради міністрів Болгарії.

"Затверджений перелік можна порівняти за обсягом із допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", - пояснили у Раді міністрів.

Тоді країна передавала Україні стрілецьку зброю та боєприпаси. Також повідомляється, що надана допомога не зробить вразливими Збройні сили Болгарії, а також не погіршить їхню підготовку.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, який вступив на посаду 6 червня, заявив про підтримку України у її протистоянні російській агресії.

Раніше експрем'єр Болгарії розповів, що значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва. Така ж ситуація була і з дизпаливом.

Торік німецькі журналісти оприлюднили інформацію, як Болгарія постачала зброю та паливо в Україну – у певні періоди бойових дій ця держава покривала третину усіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії.