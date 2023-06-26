Путін запропонував “вагнерівцям” підписати контракт із Міноборони або піти до Білорусі

Також найманці можуть скласти зброю і піти додому.

Найманців ПВК “Вагнер” спробували використати втемну, заявив у своєму зверненні президент РФ Володимир Путін.

Він запропонував “вагнерівцям” підписати контракт із Міноборони РФ чи іншими силовими органами, або повернутися до рідних.

“Хто хоче – зможе піти і до Білорусі. Ця обіцянка буде виконана. Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір воїнів Росії, які усвідомили свою трагічну помилку”, - сказав Путін.

Президент РФ наголосив, що організатори заколоту зрадили свою країну, народ та “тих, кого втягнули у злочин”. Втім, імен він не назвав.

“Збройний заколот у будь-якому разі був би пригнічений. Організатори заколоту, незважаючи на втрату адекватності, не могли цього не розуміти”, - сказав Путін.

Також Путін подякував російським військовим, співробітникам правоохоронних органів та спецслужбам, і окремо згадав льотчиків Міноборони, які загинули під час заколоту.

Перед зверненням прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що “ці заяви без перебільшення визначать долю Росії”.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що так званий "переворот" 23 червня у Росії був "маршем справедливості", бо ПВК мали з 1 липня ліквідувати.

Він сказав, що після ліквідації ПВК ніхто з найманців не захотів підписувати контракт із російським Міноборони, а ходу планували на 30 червня, щоб передати свою техніку біля штабу так званої "спецоперації". Однак по "вагнерівцях" завдали ракетного удару, тому висуватися довелося раніше.

Нагадаємо, колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт заявив, що Пригожин знову становить загрозу для українського флангу. Росія може використати вагнерівців, щоб спробувати знову взяти Київ.

Тим часом найманців ПВК, які брали участь у невдалому бунті Пригожина, перекидають на схід України.