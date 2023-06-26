Росія хоче зупинити наступ України будь-якою ціною, - Маляр

"Мінімум - якщо не зупинити, то ускладнити та загальмувати просування українських підрозділів і тим часом підготувати свій контрнаступ", - зауважила заступниця глави Міноборони.

Заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр заявила, що завдання максимум для Росії - це зупинити український наступ будь-якою ціною.

Про це йдеться в дописі Маляр у телеграмі.

"Підривом дамб, замінуванням полів, безперервними обстрілами, диверсіями, інформаційним нагнітанням і навіть "ядерною" риторикою. Це задача - максимум. Мінімум - якщо не зупинити, то суттєво ускладнити та загальмувати наше просування і тим часом підготувати власний контрнаступ", - зауважила заступниця міністра оборони.

Маляр зауважила, що при цьому "мотивація "не втратити" окуповані землі, буде проявлена значно сильніше за мотивацію "захопити" наші землі", тому що це "їхня ментальна споконвічна травма".

"Вони психологічно легше переносять невдалий наступ, аніж втрату завойованих земель. Це деморалізує і демотивує їх непоправно. Вони потім самі не зберуть своє військо, бо бійці, як на Харківщині, почнуть масово відмовлятись виконувати накази", - пояснила заступниця глави Міноборони.

Маляр зазначила, що "нашим військам зараз справді важко. Дуже".

"Але вони рухаються вперед. Впевнено. Адже ми ведемо справедливу війну. І в цьому наша сила", - додала чиновниця.

Нагадаємо, українські бійці почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на сході. На півдні вдалося звільнити близько 130 квадратних кілометрів території.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив же, що цей рік війни має стати переломним, а ЗС України мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну.