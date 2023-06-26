Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Попередньо минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Російські окупаційні війська за 26 червня обстріляли Есманську, Шалигинську, Юнаківську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 31 вибух.

Есманську громаду росіяни обстріляли з артилерії.

Крім того, Шалигинську та Середино-Будську громади обстріляли з мінометів.

А Юнаківську громаду обстріляли і з артилерії, і з мінометів.

За попередніми даними минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, російські окупаційні війська обстріляли с. Новий Комар Волноваського району Донецької області. Під час обстрілу загинув 56-річний чоловік, а його 53-річна дружина поранена.