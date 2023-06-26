Захисники звільнили Рівнопіль, що був в окупації більше року

Сили оборони України звільнили селище Рівнопіль Донецької області.

Про це 26 червня повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що захисники рухаються далі.

Рівнопіль – селище Волноваського району. Було в окупації з березня 2022.

Минулого тижня в Генштабі повідомили, що українська армія мала частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Старомайорське.

Триває наступ і на півдні. Протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів. Наступальна операція угруповання військ "Таврія" триває вже 20 діб. Наші звільнили Степове, Лобкове, П’ятихатки, Новодарівку, Нескучне, Благодатне, Макарівку та ведуть бої поблизу Жереб’янок, Роботиного, Рівнополя, Старомайорського.

Противник втратив з початку операції приблизно 8300 осіб лише вбитими (слід думати, що стільки само пораненими), 112 танків, 175 ББМ, 298 гармат, мінометів і РСЗВ (суцільна втіха на цьому напрямку!), 21 систему ППО. Окремо зауважимо втрати автомобільної техніки (далі зрозумієте причину): 255 машин. Докладно читайте в матеріалі "Козаченьки десять днів як встали. Проміжний фініш" Віктора Кевлюка.