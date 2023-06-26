Столтенберг назвав бунт “вагнерівців” наслідком стратегічної помилки Путіна – війни з Україною

Ситуація із бунтом найманців "групи Вагнера" у Росії демонструє, якої стратегічної помилки припустилася Росія, розпочавши війну з Україною.

Про це пише Reuters з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга.

“Події минулих вихідних – це внутрішня справа Росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України”, – заявив Столтенберг журналістам під час візиту до Вільнюса.

Попри це Росія продовжує свій напад, тому, за словами Столтенберга, “ще важливіше продовжувати нашу підтримку України”.

Нагадаємо, що Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнера” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Унаслідок невдалого заколоту “вагнерівців” загинуло від 13 до 20 російських військових. Вони перебували на бортах збитих найманцями вертольотів і літака.