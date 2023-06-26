Головне за ніч та ранок. Понеділок, 26 червня

Уночі 26 червня ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет “Калібр” із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва “Shahed-136/131” з східного узбережжя Азовського моря, повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили дві крилаті ракети “Калібр” та сім ударних БпЛА типу “Шахед”.

Противник також атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось 36 бойових зіткнень.

Противник завдав 33 авіаційних ударів, також здійснив понад 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за неділю, 25 червня, оборонці знищили близько 950 окупантів. З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 225 580 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулого тижня Збройні сили продовжували наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“На минулому тижні там відбувалось вирівнювання фронту, покращення оперативно-тактичного положення і в результаті цього було звільнено 17 кв. км. Якщо рахувати загалом за час проведення наступальних дій на півдні, то вже звільнено близько 130 кв. км”, – розповіла вона.

Заступниця міністра додала, що минулого тижня на Таврійському напрямку російські війська атакували українські позиції майже 150 разів. Там відбулось майже 4 тисячі обстрілів з боку ворога.

Зранку 26 червня ворог вдарив забороненими запалювальними боєприпасами по Херсонській області.

“Зранку ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки. Через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та обʼєкт критичної інфраструктури”, – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Пожежі ліквідували рятувальники, які оперативно прибули на місце події. Мирні люди не постраждали.

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