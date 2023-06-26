На правобережжі Херсонщини підтоплені 2 населених пункти, на окупованому лівобережжі – 17

Рівень води у Дніпрі на території Херсонської області збільшився на 2 см з початку доби.

У Херсонській області після підриву росіянами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 19 населених пунктів.

Про це повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На Херсонщині спостерігається поступове збільшення рівня води у Дніпрі, з початку доби 26 червня він зріс на 2 см і перевищує норму на 4 см. Підтопленими залишаються два населені пункти (два будинки) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій росіянами території.

Всього з початку робіт з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС на лінії 101 та 112 надійшло 2 тис. 236 звернень громадян. Загалом до ліквідації наслідків залучено 1 тис. 586 осіб, 241 одиницю техніки і 53 мотопомпи.

Нагадаємо, Росія все ще не надала доступ гуманітарній місії ООН на окуповану частину Херсонської області, яка була затоплена внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС.