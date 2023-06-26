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Уночі російська ракета влучила по складському приміщенню в Одеській області

Ще два "калібри" і чотири безпілотники були збиті. 

Уночі російська ракета влучила по складському приміщенню в Одеській області
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

У ніч на 26 червня російські війська атакували південь України. Одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.

Ще дві ракети і чотири безпілотники були збиті над областю. Ворог під прикриттям грози і потужного шторму спрямував з акваторії Чорного моря ракети типу "Калібр" і ударні дрони типу Shahed-136, повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило", – додав він.

Попередньої атаки Одеська область зазнала у ніч на 24 червня. Одна ракета впала на відкриту територію, минулося без постраждалих. 

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