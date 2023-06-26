Вугледарський напрямок – це важливий транспортний вузол та дорога на Маріуполь.

Артилеристи та піхотинці Збройних сил показали, як виглядає контрнаступ на Вугледарському напрямку та їхня робота по позиціях росіян.

Про це йдеться у новому сюжеті проєкту “Український свідок”.

“Вугледарський напрямок – важливий для контрнаступу: по-перше, це великий транспортний вузол, а по-друге, це напрямок на Маріуполь”, – йдеться у сюжеті.

Фото: Український Свідок

Фото: Український Свідок

Журналісти проєкту показали роботу артилеристів, озброєних причіпною гаубицею Д-30 калібру 122-мм. Ця зброя була створена в СРСР ще наприкінці 1950-их років і зараз є однією з наймасовіших артсистем післявоєнного періоду. Гаубиця Д-30 може відпрацьовувати по будівлях, піхоті та техніці ворога на відстані до 14 км.

Піхота може викликати підмогу артилерії у будь-який момент доби. За словами гармашів, не так давно вони знищили російську РСЗВ "Град" і прямим попаданням влучили у командно-спостережний пункт ворога. Невдовзі після нашого пострілу з гармати росіяни відкрили вогонь у відповідь, але ніхто не постраждав.

Фото: Український Свідок

Фото: Український Свідок

Ці події не завадили знімальній групі “Українського Свідка” вирушити на позиції піхоти.

“Коли починається обстріл, який загрожує нашому життю, то ми звертаємось по допомогу до артилерії”, – каже військовослужбовець на ім’я Андрій.

Піхотинці показали вітчизняне ноу-хау – дистанційну турель, яку розробила одна з львівських IT-компаній. Така установка у порівнянні зі звичайною безпечніша, адже кулеметник під час пострілу може бути у бліндажі та вести звідти спостереження.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Збройні сили розпочали контрнаступальні дії на сході в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування становить від 1 до 2 км.