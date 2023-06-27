“Все за Женевською конвенцією, хоча заслуговують зовсім на інше”.

Командир Третьої окремої штурмової бригади, засновник полку “Азов” Андрій Білецький показав, як виглядають російські окупанти в українському полоні.

“Обличчя обмінного фонду. Всі нагодовані, вмиті, одягнуті. Ще частина – в лікарні. Поранені отримали якісну медичну допомогу. І краще ставлення, ніж від їхніх «командирів». Все за Женевською конвенцією. Хоча заслуговують зовсім на інше”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні в РФ розпочався суд над 22 полоненими бійцями “Азову”. У серпні 2022 року Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" терористичною організацією.

Раніше повідомлялося, що помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий провів пів року у російському полоні та пережив теракт у Оленівці, де перебував разом з іншими захисниками "Азовсталі". У захисника Маріуполя зупинилося серце.