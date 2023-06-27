ГоловнаСуспільствоВійна

“Нагодовані, вмиті, одягнуті”: Білецький показав, як виглядають російські полонені в українському полоні

“Все за Женевською конвенцією, хоча заслуговують зовсім на інше”.

“Нагодовані, вмиті, одягнуті”: Білецький показав, як виглядають російські полонені в українському полоні
Фото: Telegram/Андрій Білецький

Командир Третьої окремої штурмової бригади, засновник полку “Азов” Андрій Білецький показав, як виглядають російські окупанти в українському полоні. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Обличчя обмінного фонду. Всі нагодовані, вмиті, одягнуті. Ще частина – в лікарні. Поранені отримали якісну медичну допомогу. І краще ставлення, ніж від їхніх «командирів». Все за Женевською конвенцією. Хоча заслуговують зовсім на інше”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні в РФ розпочався суд над 22 полоненими бійцями “Азову”. У серпні 2022 року Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" терористичною організацією.

Раніше повідомлялося, що помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий провів пів року у російському полоні та пережив теракт у Оленівці, де перебував разом з іншими захисниками "Азовсталі". У захисника Маріуполя зупинилося серце.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies