На Донеччині СБУ затримала адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу, який “зливав” локації ЗСУ на східному фронті

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора під час контрдиверсійних заходів на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення рф створив власний Телеграм-канал. На цьому ресурсі він викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку”, – йдеться в повідомленні.

За даним СБУ, відповідну інформацію він з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників.

Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях він «засвічував» координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Встановлено, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Крім того, фігурант використовував власний Телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила у п'яти областях 11 проросійських інтернет-агітаторів. Зловмисників піймали у Києві, Миколаєві, Вінниці та у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.